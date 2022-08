Styrian Iron Trail: Ins Weitwandern schnuppern

In einer dreiteiligen Serie stellen wir den Trail vor, der insgesamt in zehn Tagen durch die Region Erzberg-Leoben führt und das Liesingtal, die Eisenerzer Alpen und das Hochschwabgebiet miteinander verbindet. Die ersten drei Etappen sind technisch einfach und somit für Weitwander-Anfänger und sportliche Familien gut machbar, auch wenn die Weglänge nicht zu unterschätzen ist. Wer in der Nähe des Liesingtales zu Hause ist, kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und die drei Etappen auch einzeln als Tagestour bewältigen.