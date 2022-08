Bei Ausweichmanöver: Auto von Frau (19) beschädigt

Zu dem Unfall kam es bereits am Mittwoch gegen 16.15 Uhr. Die 19-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Mieminger Straße in Mieming in Richtung Deutschland. „Auf Höhe von Straßenkilometer 11,9 kam ihr ein Lkw entgegen, der von einem hellblauen/lila Pkw vermutlich der Marke Dacia mit Imster Kennzeichen überholt wurde“, heißt es von der Exekutive. Gelenkt wurde der Pkw von einer Frau mit blonden Haaren.