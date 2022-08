Peter Cornelius füllt die Burgarena Finkenstein

Sie waren immer auf der Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit, Corona ließ alle verstummen.

Corona ist ein Ausnahmezustand, hat alles völlig verändert und der ganzen Gesellschaft eine Delle verpasst. Covid wird noch lange andauern. Mir hat die Pandemie am 29. Jänner 2021 die große Gala zum 70. Geburtstag zerstört. Ich hab in der Coronazeit keine neuen Lieder geschrieben. Die wären in keinem Radio gespielt worden.