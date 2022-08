Naturbestattung für Vierbeiner am Waldfriedhof

Seit Herbst 2021 kann die Asche des geliebten Tieres - egal ob Hund, Katze oder Pferd - würdevoll auf den amicus Tierfriedhöfen nahe Wien in Purkersdorf (NÖ), in Sittersdorf (Kärnten) und in Grödig (Salzburg) beigesetzt werden. Die Natur-Tierfriedhöfe befinden sich in einem abgegrenzten Bereich des jeweiligen Natur- und Waldfriedhofs. So bleiben Mensch und Tier auch nach dem Leben verbunden.