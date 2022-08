39-Jährige von Bergrettung ins Tal getragen

Die Frau war mit ihrem Freund vom Gabühel in Richtung Dienten unterwegs, als sie am Wanderweg ausrutschte und sich dabei einen Unterschenkel brach. Bergrettung, Notarzt und Alpinpolizei stiegen zu der Wanderin auf und versorgten sie medizinisch. Anschließend musste die Verletzte 100 Höhenmeter nach unten getragen werden, bis sie an ein Team des Rettungsdienstes übergeben und von diesem ins Schwarzacher Klinkum eingeliefert werden konnte.