Ein Hauch von Kanada in der Weststeiermark

Entspannung hatte niemand im Sinn, als im Jahr 1921 beschlossen wurde, in den Ausläufern des Steirischen Randgebirges in der Weststeiermark Bäche aufzustauen und Seen entstehen zu lassen. Viel mehr ging es um Spannung. Die Elektrifizierung der Steiermark war das Gebot der Stunde und auf die Errichtung des ersten Wasserkraftwerkes in Arnstein im Jahr 1925 und der Teigitschmühle 1926 folgten bald weitere Projekte.