Vierköpfige Familie bei Radtour von Pkw angefahren

Zum Zusammenstoß kam es gegen 20.40 Uhr auf einem Begleitweg bei Mönchhof im Bezirk Neusiedl am See. Die Familie war in Richtung Gols unterwegs, als ihr ein Auto, gelenkt von einer 43-Jährigen, entgegenkam. Die Fahrerin geriet mit dem Wagen plötzlich auf die linke Fahrbahnseite, das Auto erfasste ungebremst das Fahrrad des 39 Jahre alten zweifachen Vaters. An seinem Bike war der Radanhänger angekoppelt, in dem sich die beiden Kinder im Alter von neun Monaten und zweieinhalb Jahren befanden.