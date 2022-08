Helena Christensen trennt sich von langer Mähne

Helena Christensen gehörte in den 90er-Jahren zur Riege der absoluten Topmodels und wurde vor allem wegen ihrer Dessous-Fotos für Victoria‘s Secret zum Star. Mittlerweile lebt die gebürtige Dänin in einem Haus in den Catskills nahe New York und arbeitet als Fotografin und Designerin ihrer Modemarke Christensen & Sigersen.