Austria-Tweet löst wilde Diskussionen aus

Endlose Diskussion auch in Österreich

Die Rekordmeister-Diskussion ist auch in Österreich eine immer wieder aufkeimende. Rapid Wien nennt sich selbst Rekordmeister und beruft sich auf die höhere absolute Zahl an errungenen Meistertiteln, darunter eben auch solche, die vor der Gründung der heute geläufigen Bundesliga eingefahren wurden. Da wiederum setzt die Argumentation der Austria an, die sich gerne „Bundesliga-Rekordmeister“ nennt. Tatsächlich hat seit der Etablierung der aktuellen Bundesliga im Jahr 1974 kein Verein mehr Meistertitel erobert, als es die Veilchen getan haben.