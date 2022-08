TV-Kommissar Laim: Nobelbulle sucht Nazi-Tochter

Kaum hat Kommissar Lukas Laim seine Mutter beerdigt, muss er auch schon ihren Verpflichtungen nachkommen. So findet er sich widerwillig auf einer Wahlkampfveranstaltung ein. Er überreicht dem rechtslastigen Minister Kronberger in ihrem Auftrag einen Spendenscheck. Glücklicherweise ist Laim nicht der Einzige, der sich auf der Veranstaltung langweilt, und so lernt er Anna (Marie Leuenberger) kennen. Doch bevor sich der Flirt vertieft, wird Kommissar Laim plötzlich zum Dienst gerufen.