Burschen verstiegen sich bei Höhlensuche am Berg

Burschen haben rechtzeitig Rettungskräfte alarmiert

Callegari rückte mit seiner Mannschaft an, nachdem die Teenager in ihrer Not Alarm geschlagen hatten. „Sie haben gerade noch bei Tageslicht rechtzeitig die Rettungskette in Gang gesetzt“, erklärt er. Daher war ein Flug mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ noch möglich. Die Heli-Besatzung konnte zu den Burschen aufsteigen, sie mittels Tau bergen und zurück ins Tal fliegen.