Start-up: Neue App will Schlafprobleme lösen

Zumindest ein Viertel der Bevölkerung in Industrieländern - allein in Österreich, Deutschland und der Schweiz rund 25 Millionen Menschen - leidet an schlechter oder sehr schlechter Schlafqualität. „Zu viele Menschen kommen schwer zur Ruhe und glauben, sie könnten gerade beim Schlaf sparen, um Zeit zu gewinnen“, sagt Professor Manuel Schabus, Schlafforscher an der Universität Salzburg.