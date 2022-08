Quellnixe Mariuschla kommt mit Arbeit nicht nach

Regen könnte nicht schaden

Wer sich vom roten Leuchtturm am Oberalppass - ein Abbild des großen Bruders in Rotterdam, wo der Rhein in die Nordsee mündet - auf den Weg zum 2345 Meter hoch gelegenen Tomasee macht, merkt sofort: Ein wenig Regen könnte nicht schaden. Staubig ist der Boden, das Grün jenseits des Weges eher gelb. Ein ähnliches Bild bietet sich den Vorarlbergern, die derzeit an der Rheinmündung Richtung Bodensee unterwegs sind: Wo sonst das kühle Nass fließt, tauchen nun vermehrt Sand- und Kiesbänke auf.