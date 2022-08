Brennende Wiese und Gestrüpp lösen Feueralarm aus

Innerhalb weniger Tage: Zweiter Großeinsatz in Liesing

Bereits am Freitagnachmittag hatte ein brennender Lastwagen in Wien-Liesing für einen Großeinsatz gesorgt. Dabei waren die Flammen auf ein Firmengebäude übergegriffen. Zu dem Einsatz in der Birostraße waren mehr als 100 Feuerwehrleute mit 26 Fahrzeugen ausgerückt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an.