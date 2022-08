Für Kurzarbeit kassiert, aber in Vollzeit gewerkt

Mit autonomen Lagersystemen wollten die zwei angeklagten Österreicher das große Geld machen. Letztlich haben sie laut Anklage nur Steuergeld ergaunert – es geht um Betrug mit Covid-Kurzarbeit. Schaden: 100.000 Euro. Angeklagt sind der Ex-Geschäftsführer (32) und der Ex-Besitzer (49). Nur einer der beiden – der Ex-Geschäftsführer – erschien zum Prozess am Dienstag vor Richter Günther Nocker. Und der Mann legte, anders als sein Weggefährte, ein Geständnis ab. Vielmehr war es eine Abrechnung: Bereits in jungen Jahren, so der BWL-Absolvent, habe ihn seine Familie wegen seiner sexuellen Orientierung ausgeschlossen. Damals lernte er den 49-Jährigen kennen: „Er war der Einzige, der mir eine Chance gab.“ Jahre später, 2020, hatte der 49-Jährige die Idee zur Firma, holte den Akademiker als Chef ins Boot.