First Lady Jill Biden positiv auf Corona getestet

„Nachdem sie am Montag im Rahmen ihrer regelmäßigen Tests negativ auf COVID-19 getestet wurde, begann die First Lady am späten Abend, erkältungsähnliche Symptome zu entwickeln“, sagte Jills Sprecherin Elizabeth Alexander in einer Erklärung. „Ein Antigen-Schnelltest war erneut negativ, aber ein PCR-Test ergab ein positives Ergebnis.“