Durch Energiekrise ist der Kachelofen heiß begehrt

Abgezeichnet hat sich der Trend ja schon in der Coronakrise: „Statt auf Urlaub zu fahren, haben die Leute ihr Geld in Haus und Garten investiert“, weiß Wolfgang Invancsics von der Landesinnung der Hafnermeister – beispielsweise in einen Kamin oder Kachelofen, der unabhängig von fossilen Brennstoffen wohlige Wärme verspricht.