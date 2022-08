Die Trockenheit raubt Fischen den Lebensraum

Großangelegte Rettungseinsätze

Manche Fische haben aber auch das Glück, gerettet zu werden. So schwärmen etwa im ganzen Land die Mitglieder der Fischereiverbände aus, um den Bestand in den Kleingewässern abzufischen und in größere Flüsse umzusiedeln. Allein am Freitag hat der Fischereiverband Bregenzerwald 1200 Bachforellen aus ausgetrockneten Bächen und Tümpeln gerettet - sie schwimmen nun in der Bregenzerache, welche nach wie vor genug Wasser führt. Auch die Bevölkerung hilft fleißig mit, oft sind es Kinder, die mit kleinen Netzen die Fische einsammeln und in tiefere Bassins verlegen.