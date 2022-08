Lewandowski: Das gab‘s seit 2014 nicht mehr

Mehrere Chancen

Alleine in der packenden Schlussphase boten sich dem 33-jährigen Polen mehrere Chancen für das Siegtor. In der 82. Minute strich ein Schuss Lewandowskis aus 14 Metern knapp am linken Pfosten vorbei, wenig später ging auch ein Versuch per Direktabnahme nach einem gehaltenen Schuss des eingewechselten Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang daneben. Immerhin: Schon in der Anfangsphase erzielte Lewandowski sehr wohl ein Tor, sehenswert per Lupfer auch noch. Allerdings aus Abseitsposition heraus. Der Treffer zählte zurecht nicht. Lewandowski ohne Torerfolg in Runde eins - das gab‘s zuletzt 2014 in seinem ersten Jahr bei Bayern München. Seither traf er, sechsmal in Serie, immer im Bundesliga-Auftaktspiel.