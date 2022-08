„Ich glaube fest an das Gute im Menschen“

„Bauchmensch“ und „Gutmensch“

Sein Sachbuch „Ich bestimme, wer mich beleidigt“ ist ein Dokument dieser Pionierarbeit. Wesentlich prosaischer ist sein Buch „Menschen im Wandel - Erkenntnisse aus Begegnungen“, das Wolfgang, mittlerweile Pensionist, unlängst veröffentlicht hat. Mit Lebensweisheiten, Kurzgeschichten und Beobachtungen spannt er einen weiten Bogen im Wandel der Zeiten und des Zeitgeistes und bietet, so man dies annehmen will, Reflexionen und Lösungen für verschiedenste Lebenssituationen an. „Klar bin ich das, was man heute einen ’Gutmenschen’ nennt. Aber ein guter Mensch zu sein, ist für mich ein Lob und eine Auszeichnung“, nimmt der 73-Jährige Kritikern, die ihn teils als „zu nett für diese Welt“ verspotten, den Wind aus den Segeln.