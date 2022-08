Saftige Haftstrafe für Kupferdieb

Im konkreten Fall, der am Freitag am Landesgericht Feldkirch verhandelt worden ist, wurde dem Mann zur Last gelegt, beim Diebstahl von sechs Tonnen Altkupfer im Kanton Zürich mitgewirkt zu haben. Das Material im Wert von immerhin 48.000 Euro wurde auf dem Kleintransporter einer Dachfertigungsfirma gelagert.