Mehrere Alko-Unfälle binnen weniger Stunden

Um 22.00 Uhr krachten dann in der Münchner Bundesstraße eine Mopedlenkerin (15) und eine Fahhrradfahrer (44) frontal zusammen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Für ihn gibt es eine Anzeige, weil der Alkotest 1,84 Promille ergab.



Gegen Mitternacht erwischte es dann noch den Lenker (60) eines Klein-Lkw in Seekirchen. Er touchierte mit seinem Fahrzeug zunächste die Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite und wurde anschließend auf die linke Leitschiene geschleudert. Der Mann blieb unverletzt, das Fahrzeug schwer beschädigt. Das Ergebnis des Alkotests: 1,48 Promille.