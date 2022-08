Welcher Superstar zeigt hier seine Mucki-Beine?

Jedenfalls: Es ist kein Geringerer als Zlatan Ibrahimovic, der der Social-Media-Welt seine Muskelberge gleichsam serviert. Und das mit durchaus angebrachtem Stolz. Die wuchtigen „Hax‘n“ präsentieren sich elf Wochen nach seiner Knieoperation in bester Form. Was „Ibra“ dazu veranlasst, das Foto mit „Limitless“, also „Grenzenlos“, zu beschreiben.