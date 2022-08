Gesunde Ernährung & Bewegung: Das ist zu beachten

Das „wäre nach dem heutigen Stand wichtig und richtig“, wie der Experte zu bedenken gibt. Zusatz: In einer diesen Grundsätzen folgenden Ernährung „kommen dann nicht diese ganzen Zusatzstoffe, die möglicherweise Allergien und Unverträglichkeiten erzeugen, dazu“, ergänzt der ÖGK-Chef. Was unser Körper gut verträgt und was nicht, könne indes jeder selbst herauszufinden. „Das einfachste ist an und für sich ausprobieren: Was vertage ich gut und dann immer weiter auseinanderdividieren.“ Die einfachste Strategie sei dann bei Lebensmitteln, die einem nicht gut bekommen, darauf zu verzichten, so Dr. Krauter.