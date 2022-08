Kaley Cuoco litt nach Ehe-Aus an einer Depression

„So einsam wie nie zuvor gefühlt“

Nachdem sie bei Co-Star Zosia Mament, die in der Serie „Flight Attendant“ mit Cuoco vor der Kamera steht, eingezogen sei, sei ihr es auch dabei besser gegangen, „hasserfüllte, traurige und dunkle“ Szenen zu spielen, erklärte die Serien-Beauty. „Ich brauchte tatsächlich jemanden bei mir. Ich verlor wirklich meinen Verstand. Ich habe mich buchstäblich so einsam wie nie zuvor gefühlt, und ich bin nicht wirklich jemand, der so etwas teilt.“