Biker bei Crash am Hahntennjoch schwer verletzt

Fataler Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag am Hahntennjoch im Tiroler Außerfern: Zwei Motorradfahrer kollidierten in einer Tunnelgalerie und kamen zu Sturz. Beide Biker zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Gebirgspass, der die Bezirke Reutte und Imst verbindet, musste im Bereich der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.