SC Freiburg gegen Dortmund - ab 20.30 Uhr LIVE

Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat Borussia Dortmund eine so gute Bilanz wie gegen Freiburg. Es gab 28 Siege, elf Unentschieden und nur fünf Niederlagen. Nur in zwei der 44 Partien blieb der BVB torlos (bei der 0:2-Heimniederlage am 21. Oktober 2001 in Dortmund und beim 0:0 am 9. September 2017 in Freiburg). Und: Nur gegen Bayern München verlor Freiburg in seiner Bundesliga-Geschichte häufiger (31-mal) als gegen Borussia Dortmund (28-mal).