Nach fast 3 Jahren ist Hunderl „Oggy“ wieder da!

Das grenzt beinahe an ein Wunder! Nahezu drei Jahre ist es her, dass eine Grazer Familie in tiefe Verzweiflung gestürzt wurde und sehr viele Tränen vergoss. Ihr geliebter Shih-Tzu-Mischling, damals ein Jahr alt, war entwischt. „Wir haben ihn nach dem Spaziergang nur vor der Haustür angeleint, und schon war der kleine Lauser weg“, so Frauerl Maja Krstic. Sofort wurden Suchaktionen gestartet, Zettel aufhängt, alle möglichen Stellen verständigt. „Aber er blieb wie vom Erdboden verschwunden. Wir haben den Verlust niemals überwunden.“