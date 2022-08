Die schönsten Orte zum „Sternderlschauen“

Romantik pur auf der Hütte oder am Zeltplatz

Wenig Lichtverschmutzung gibt es im Traun- und Oberen Mühlviertel, also warm anziehen, raus aus der Stadt – und am besten hoch hinaus! Tourismusverbände empfehlen zum „Sternderlschauen“ eine Nacht auf einer Hütte. Zauberhafte Sternstunden seien auch auf der Hohen Dirn im Ennstal, auf der Höss oder beim Zelten auf einem Biwakplatz im Nationalpark Kalkalpen garantiert. Und Reinhold List von der Ferienregion Böhmerwald verrät: „Aussichtstürme sind nachts gesperrt, aber ich weiß, dass viele Einheimische auf den Dreisesselberg in Bayern fahren. Bei Fotografen beliebt und mit dem Auto gut erreichbar.“