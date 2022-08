56 alkoholisierte Radfahrer wurden angezeigt

Mit Schwerpunktkontrollen gegen Alkolenker

„Im Jahr 2021 sind ganze 63 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Verletzungs- bzw. Todesfolge in Graz auf die Gruppe der Radfahrer entfallen. Das waren in absoluten Zahlen 595 teils schwere Unfallereignisse. Durch ein vermehrtes Lenken von Fahrrädern unter Alkoholeinfluss könnte diese Zahl heuer sogar noch ansteigen“, so der Stadtpolizeikommandant von Graz, Brigadier Thomas Heiland. „Wir sehen daher den dringenden Bedarf, diesem Negativtrend ab sofort und bis auf Weiteres mit zusätzlichen verstärkten Schwerpunktkontrollen durch unsere Fahrradpolizei entgegenzuwirken. Das Radfahren in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand ist kein Kavaliersdelikt. Es ist nicht nur strafbar, sondern vor allem auch gefährlich.“