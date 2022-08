Dummer Rolex-Dieb brachte Uhr dem Besitzer zurück

Auf Überwachungsvideos wurde Langfinger zum “Filmstar“

Auf den Videoüberwachungen des Experten und des Juweliers waren der unbekannte Mann und die Tat eindeutig zu erkennen. Gegen 17:50 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in Leonding an einer Bushaltestelle eine Person, die Ähnlichkeiten mit der Person auf den Videoaufnahmen aufwies. Bei der Kontrolle stellte sich der Mann als ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land heraus. Unmittelbar vor der Kontrolle schmiss dieser noch eine Glaspfeife in das angrenzende Feld, was von den Polizisten aber bemerkt wurde.