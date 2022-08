Wasserbedarf wird bis 2050 um ein Viertel steigen

Die Folgen des Klimawandels treten mittlerweile auch in NÖ klar zutage. Vor allem im sogenannten Steinfeld im Industrieviertel, wo – wie berichtet – die Trockenheit den Grundwasserspiegel immer weiter nach unten drückt. In dieser Region sind auch in den Wäldern die Alarmsignale am deutlichsten zu sehen.