Covid-Daten gibt es nun auch aus Salzburg

Wanda Lauth vom IDA Lab Salzburg und Stefan Senn von der Landesstatistik haben in enger Kooperation die aus mehr als einer Million Einzelsätzen bestehenden Datenbestände analysiert. So wurde etwa die Wahrscheinlichkeit, mit Corona ins Spital zu kommen zwischen geimpften und ungeimpften Personen verglichen. „Das Risiko einer Hospitalisierung war in der Deltawelle bei Ungeimpften über 65-Jährigen um das 3,5-Fache höher als bei damals mit zwei Dosen vollständig geimpften Personen. In der Omikronwelle war das Risiko um das 2,6-Fache erhöht. Hier galt man mit mindestens drei Dosen als vollständig geimpft“, so Senn. Das Risiko in die Intensivstation aufgenommen zu werden, war während der Deltawelle bei vollständig Geimpften fast sechs Mal niedriger als bei Ungeimpften. Während der Omikronwelle mussten relativ gesehen 5,1-mal weniger vollständig Geimpfte in die Intensivstationen.