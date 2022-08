Renee Zellweger: „Frauen sollten zum Alter stehen“

Jetzt sagt die „Bridget Jones“-Darstellerin sogar, dass sie es kaum erwarten konnte, 50 zu werden: „Die 50 fühlten sich für mich wie ein Neuanfang an. Ich würde die Zeit nie zurückdrehen wollen. Ich bin jetzt endlich an meinem Punkt, an dem ich all diese Stimmen in meinem Kopf ausschalten kann. An dem ich all die Erwartungshaltungen von anderen ignorieren kann.“