900 Jahre alte Holzbrücke geht in Flammen auf

In China ging am Samstag eine 900 Jahre alte Holzbrücke ging in Flammen auf (siehe Video oben). Mit 98,2 Metern war die Wan‘an-Brücke die längste ihrer Art - sie galt als Brücke des Weltfriedens. Durch das Feuer stürzte die Brücke ein. Experten gehen von Brandstiftung aus, eine Untersuchung wurde eingeleitet.