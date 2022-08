„Geister-Shops“ in der Arena Mattersburg?

Gespräche laufen

Zwar könnte er die Freiflächen „problemlos an Billiganbieter vermieten“, doch das liege nicht in seinem Interesse. Schließlich sollten die Shops zum Standort und zur Region passen: „Ich führe gerade Gespräche mit zwei Filialketten, deren Zentralen sich in Deutschland befinden. Eine Entscheidung wird wohl Monate dauern, weil Betriebe sich Expansionen gut überlegen“, sagt er. So wie die Konsumenten müsse auch er sich in Geduld üben. Eine Perspektive gibt es dennoch: „Bis spätestens Frühjahr 2023 soll alles vollvermietet sein.“