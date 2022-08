Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die neunjährige Begi lernt Schritt für Schritt, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich neuen Menschen zu öffnen. Bei Vertrauten ist die hübsche Mischlingshündin schon fröhlich und anhänglich. Begi wünscht sich endlich ein neues Zuhause! Dieses sollte am Land, ohne andere Tiere und bei hundeerfahrenen Haltern sein, die Freude am gemeinsamen Training haben. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at