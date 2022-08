Doppelpack-Haaland: „Es ist ein bisschen Sch...“

Das Geld wert

Der Ex-Bulle, der im Sommer für rund 75 Millionen Euro vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund zum englischen Meister gewechselt war, zeigte jedenfalls gleich in seinem ersten Pflichtspiel für City, dass er sein Geld wert ist. Zunächst holte er in Hälfte eins einen Elfmeter heraus, den er selbst verwandelte (36.). Im zweiten Abschnitt veredelte der 22-jährige Norweger einen tollen Pass von Kevin de Bruyne zum zweiten Treffer für das Team von Trainer Pep Guardiola. In der Tabelle ordnete sich City hinter Tottenham auf Rang zwei ein.