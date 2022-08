Ein Pongauer Ehepaar kleidet das Jesuskind neu ein

Seit knapp 15 Jahren hilft das Ehepaar beim Umziehen des „Filzmooser Kindls“. Die Holzskulptur des Jesuskindes steht in der Filzmooser Pfarrkirche und bekommt im Jahresablauf mehrmals ein neues Gewand. Zu Weihnachten das „Goldene Kleid“, Ostern trägt das Kindl weiß, pünktlich zum Pfingstfest schlüpft es in ein rotes Gewand. Danach hat es bis zum Advent das „Grüne Kleid“ an. „Ein besonders schön gesticktes Kleid aus Samt“, sagt Christian Salchegger. Aber: „Die grüne Farbe hat sich verändert, wirkt mittlerweile völlig schwarz. Das kann man nicht mehr anziehen.“