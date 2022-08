43-Jähriger stürzt im Zillertal mit E-Bike in Wald

Kurz vor 17 Uhr kam es zum schweren Verkehrsunfall. Der Radfahrer kam von der Straße ab und donnerte rund 25 Meter in den Wald. „Er kam an einer Baumgruppe zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei. Während angeblich sein Kollege den Absturz nicht bemerkt hatte, schlugen zwei Frauen in einem nachkommenden Pkw Alarm.