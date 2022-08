Massive Nachzahlungen plagen Mieter am Bahnhof

Eine unliebsame Überraschung hält die Betriebskosten-Abrechnung für so manchen Mieter des Perron-Hauses am Salzburger Hauptbahnhof bereit!. Etwa für eine 33-Quadratmeter-Wohnung fordert der Eigentümer, die Perron Salzburg GmbH eine Nachzahlung von 1509,52 Euro ein. Für eine Zweizimmerwohnung in dem Gebäude am Salzburger Hauptbahnhof sollen rund 800 Euro nachgezahlt werden.