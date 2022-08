Keine Pflegekräfte: Viele Heimbetten bleiben leer

Trotz Pandemie konnte die Volkshilfe den Personalstand zwar ausbauen, das bedeute aber nicht, dass es keine Probleme gibt. „Gerade in Regionen wie Leoben oder Graz Umgebung Süd ist es aktuell schwierig, Stellen zu besetzen, während die Nachfrage nach Pflegeleistungen steigt“, sagt Schafarik.Heime suchen dringend nach Mitarbeitern Die Suche nach neuen Mitarbeitern ist in den Pflegewohnhäusern der Caritas bekannt. Weil Pflegekräfte fehlen und einige Krankenstände zu verzeichnen sind, ist es derzeit nicht möglich, alle Betten zu belegen. „Das ist meistens aber nur temporär“, so Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler. In allen 17 Pflegewohnhäusern sei die Nachfrage groß und die Warteliste für einen der insgesamt 826 Betreuungsplätzen lang. „Unsere Häuser sind fast immer zu 100 Prozent ausgelastet.“