Lokalmatadoren geben richtig Gas

Und lieb gewonnene Musik natürlich auch. Moderiert von Gunnar Rachbauer geben am Fest-Freitag Andreas Nutz, Hoizkopf & Die Genießer, The Raw Cats und zum Abschluss Cook & The Gang richtig Gas. Letztere sind ja schon alte Fest-Hasen und waren auch letztes Jahr dabei, als die neue Location am Urfahraner Marktgelände eingeweiht wurde