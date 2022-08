Milliarden ausbezahlt, Tausende Anträge noch offen

Tirol erhielt nach Wien am meisten Geld von der Cofag

Seitens der Cofag flossen mit Stichtag 4. August für Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus, Verlustersatz, Lockdown-Umsatzersatz und Co. stolze 2,46 Milliarden Euro in Tirols Betriebe. Damit reiht sich unser Bundesland auf den zweiten Platz hinter Wien. Die Betriebe in der Bundeshauptstadt erhielten bisher 3,3 Milliarden Euro. Österreichweit wurden bis dato satte 13,66 Milliarden Euro an Hilfsgeldern von der Cofag ausbezahlt.