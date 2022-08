„Bei der Hochzeit meiner Enkelin dabei zu sein“

So wurde die Seniorin von den ehrenamtlichen Wunschhelfern am Morgen abgeholt und gemeinsam ging es Richtung Viehofen bei Saalbach (Salzburg). Mit einer Trage wurde die Oma ganz nach vorne an den Altar gebracht, damit sie ganz nahe mit dabei sein konnte. Ein besonderer Moment für alle Beteiligten. Auch für die Enkelin, die ihrer Oma beim Einmarsch in die Kirche einen Kuss zuwarf.