19-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Zu dem tragischen Unfall kam es Freitagnacht, kurz nach 22.30 Uhr. Drei Pkw, besetzt mit Freunden und Verwandten, waren bei Starkregen auf der Pinzgauer Straße (B 311) in Saalfelden unterwegs. Das mittlere Auto, in dem sich eine 17-Jährige sowie zwei 19-Jährige befanden, kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw, der von dem 19-jährigen Bosnier gefahren wurde, stürzte rechts in den Straßengraben, überschlug sich und blieb rund 50 Meter weiter in einem Feld auf der Fahrerseite liegen. Der Pkw-Lenker und sein syrischer Beifahrer wurden dabei eingeklemmt. Die beiden Jugendlichen mussten von der Feuerwehr aus dem beschädigten Auto geborgen werden. Die 17-jährige Kroatin aus dem Pinzgau konnte von den Personen aus den beiden anderen Fahrzeugen geborgen werden. Sie leisteten Erste Hilfe.