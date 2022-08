Preisschocks abfedern: Neues Paket geschnürt

Land Tirol und Sozialpartner einigten sich am Freitag auf ein weiteres Anti-Teuerungs-Paket. Die Eckpunkte: Die Einkommensobergrenze für Energiekostenzuschuss wurde rückwirkend nochmals erhöht und zwar von 1300 auf 1900 Euro pro Person Netto-Monatseinkommen. Für Ehepaare und Lebensgemeinschaften liegt die Grenze bei 2700 Euro, Kinder sind gestaffelt. Für Bezieher niedriger Einkommen steht eine doppelte Förderung aus Heizkosten- und Energiekostenzuschuss, also in Summe 500 Euro, zur Verfügung.