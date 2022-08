Covid-19-Auffrischung in Pop-up-Impfzentren

Das Impfangebot in diesen Pop-up-Impfzentren richtet sich vorrangig an Personen ab 65 Jahren, sowie an Risikopatienten ab 12 Jahren, für die vom Nationalen Impfgremium die 4. Impfung bereits empfohlen wird, und an Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, die ihre 3. Impfung erhalten sollen.