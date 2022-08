Wolfsberger AC gegen LASK - ab 17 Uhr LIVE

Neunter gegen Zweiter, aber ein Duell zweier ungeschlagener Teams: Der WAC und der LASK stehen in der Fußball-Bundesliga nach zwei Runden noch ohne Niederlage da und wollen diesen Trend am Samstag (17 Uhr) im direkten Duell in der Lavanttal-Arena auch fortsetzen. Die Kärntner sind dabei vor ihrem Heimpublikum etwas mehr unter Druck, gilt es doch nach drei Pflichtspiel-Remis in Folge samt Europacup-Enttäuschung endlich einmal voll anzuschreiben. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.