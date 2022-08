Andreas Gabalier: Wenn die Superlative ausgehen

Diese Bühne spielt trotz ihrer Größe alle Stückerln

Zum Stichwort: Die Bühne, von allen liebevoll „Das Monster“ genannt, geht auf die Kappe von Florian Wieder. Der Mann macht von den Oscars bis hin zu den Rammstein-Bühnen alles, was weltweit Rang und Namen hat. Bei 150 Metern Breite, 30 Metern Höhe und 350 Kilometern Kabeln, die dafür verlegt werden mussten, stellen wir ihm die Frage, ob bei so viel Gigantismus auch noch Qualität zum Zuge kommen kann? „Und wie“, sagt der Weltenbummler, „hier wurde bei gar nichts gespart. Die Bühne hat in all ihren Facetten TV-Studio-Qualität.“